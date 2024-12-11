Bentley показала эксклюзивный Flying Spur, посвященный панде. Портал Autohome познакомился с уходящим поколением седана в интерпретации Mulliner. Спецверсия Panda доставлена дилеру в Чэнду, и это не случайно: именно в этом городе 35 лет существует база по разведению гигантских панд. Снаружи такой Flying Spur выделяется лейблом на задней стойке, однако в салоне появились трогательные вышивки на креслах и принт на передней панели, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По какой-то причине Bentley воздержалась от профессиональных фотографий, а в дымке Чэнду глубокий сапфировый цвет кузова передать непросто. Тёмно-синий салон с белыми вставками тоже заиграет новыми красками в солнечную погоду: в пасмурный день отделка кажется чёрной. Значок панды не просто нарисован, а впечатан в многослойную деревянную часть вставки.

За пределами Китая уже можно заказать новый Bentley Flying Spur гибрид, так что седан уходящего поколения дорабатывать не пожелали. Под капотом традиционный 4,0-литровый V8 (550 сил, 770 Нм), а принадлежность к серии Mulliner даже не стали подчёркивать хромированными дисками и особым стилем воздухозаборников.

Цена эксклюзивного Flying Spur Panda Edition не уточняется, но обычный седан от Mulliner в Китае стоит около 3,8 миллиона юаней. В конце лета для Поднебесной Bentley сделала аналогичное купе Continental GT с бледно-зелёным декором и идентичными рисунками панды.