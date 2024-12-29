Японцы сделали недорогой кроссовер Honda в стиле Jeep из 1990-х. Ателье DAMD показало очередной проект: к автосалону в Токио будет готов субкомпакт WR-V с дизайном в ретростиле. Источником вдохновения послужил Jeep Cherokee XJ второй половины 1980-х начала 1990-х годов, но по юридическим соображениям от фирменной решётки радиатора с семью частями специалисты отказались. Впрочем, на целостность образа это ничуть не повлияло, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Honda WR-V - самый доступный кроссовер в японской гамме. Цены варьируются в диапазоне от 2,1 до 2,5 миллиона йен (эквивалент 13,3-15,8 тысячи долларов), причём собирают модель в Индии. Добавить харизмы поможет проект DAMD: потребуется поменять фары, капот, решётку радиатора, бампер и колёса, а также перешить салон.

Восприятие радикально меняется: в тюнинге DAMD бюджетный Honda WR-V смотрится старше и солиднее. Проходимость тоже должна улучшиться, но это скорее заслуга шин BF Goodrich и неокрашенной вставки по низу переднего бампера, ведь технику трогать не планируют. Это значит, что простой атмосферный бензиновый двигатель 1.5 (118 сил) сочетается с вариатором и передним приводом.

Цена тюнинг-кита будет раскрыта на автосалоне в Токио в первых числах января. Ожидаются на выставке и другие смелые проекты: постепенно автошоу превратилось в японский аналог SEMA - мировых премьер почти нет, зато многочисленные кастомы, прототипы и концепты показывают и автопроизводители, и сторонние ателье.