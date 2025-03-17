Toyota обновила электрический кроссовер bZ4X

Toyota обновила дизайн кроссовера bZ4X и сделала его дальнобойнее. Электрокар bZ4X, впервые дебютировавший в 2021 году, пережил плановую модернизацию в середине жизненного цикла. Принципиальных изменений несколько: во-первых, кроссовер слегка обновился снаружи и внутри, во-вторых, получил две новые версии с батареями разной емкости и стал дальнобойнее, а в-третьих, для него стало доступно новое бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 22 киловатта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Для переднеприводного bZ4X 2026 модельного года предложат батарею емкостью 57,7 киловатт-часа, отдача единственного мотора у этой версии составит 167 лошадиных сил, а запас хода - 445 километров. На ступень выше расположится версия с 224-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 73,1 киловатт-часа, обеспечивающей до 573 километров хода на одном заряде.

На вершине гаммы находится двухмоторный вариант на 343 лошадиные силы с 73,1-киловаттной батареей (запас хода составляет 520 километров). Про последний известно, что с места до 100 километров в час он разгоняется за впечатляющие для кроссовера 5,1 секунды и может буксировать прицеп массой до 1,5 тонны.

Изменения в экстерьере точечные, Toyota лишь слегка преобразила переднюю часть bZ4X, сделав кроссовер более аэродинамичным. А вот в салоне обновления куда заметнее: модернизация затронула переднюю панель, на которой появился новый 14-дюймовый экран мультимедийной системы - он входит в список базового оснащения.

Вместе с тем Toyota снизила уровень шума и вибрации в салоне и перестроила подвеску, благодаря чему электромобиль комфортнее управляется. Кроме того, bZ4X обзавелся функцией зарядки переменного тока мощностью 22 киловатта.

Старт продаж Toyota bZ4X 2026 года в Европе намечен на вторую половину года, цены объявят ближе к запуску.