Fariz İsmayılzadə Meksikanın Müstəqillik gününə həsr olunmuş qəbulda iştirak edib

Meksikanın Müstəqillik gününə həsr olunmuş qəbul keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin VII çağırış deputatı, "ADA" Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə də qəbulda iştirak edib.