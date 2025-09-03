https://news.day.az/azerinews/1778081.html Fariz İsmayılzadə Meksikanın Müstəqillik gününə həsr olunmuş qəbulda iştirak edib - FOTO - VİDEO Meksikanın Müstəqillik gününə həsr olunmuş qəbul keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin VII çağırış deputatı, "ADA" Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə də qəbulda iştirak edib.
