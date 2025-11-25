Çox adamın maşınında və evində var - Ölüm saçır
Son zamanlar evlərdə və avtomobillərdə tez tez istifadə edilən ətir çubuqları sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yarada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu onkoloq Fərid Museyibov deyib. O bildirib ki, bu tip məhsulların bir çoxunun tərkibində insan sağlamlığına zərər vura bilən maddələr ola bilər.
Onun sözlərinə görə, bəzi ətir çubuqlarının tərkibində formaldehid, benzol, toluol və stiren kimi kimyəvi birləşmələr mövcuddur. Bu maddələr nəfəs yolu ilə bədənə daxil olur və xərçəng riskini artırır. Həkim qeyd edib ki, xüsusilə ucuz və keyfiyyətsiz məhsulların daha yüksək təhlükə yaratdığı müşahidə edilir. Evdə xoş qoxu yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunan bu məhsullar uzun müddət və davamlı şəkildə istifadə ediləndə ağciyər sağlamlığı üçün risk yaradır.
Həkim vurğulayıb ki, bu məhsullardan istifadə edənlər diqqətli olmalıdır. Mütəxəssis bildirir ki, ətir çubuqlarının daimi istifadəsi məsləhət görülmür. İnsanlar aldıqları məhsulların tərkibini yoxlamalı və mümkün qədər kimyəvi maddələrin çox olduğu variantlardan uzaq durmalıdır. Onun sözlərinə görə, düzgün seçim və düzgün istifadə sağlamlıq üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
