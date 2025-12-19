Evdəki "yolka" sizə problem yarada bilər - Həkimdən AÇIQLAMA
Yeni il ağacları bəzi hallarda allergik reaksiyalara səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı həkim Aleksandra Filyovanın sözlərinə görə, canlı ağaclar daşınma və saxlanma zamanı qabıq və gövdəsində mikroskopik kif toplaya bilər. Bundan əlavə, şam ağacından ayrılan təbii qatranlar tənəffüs yollarını qıcıqlandıra bilir.
Mütəxəssis bildirib ki, düzgün saxlanılmayan süni ağaclar da təhlükəsiz deyil. Uzun müddət tozlu mühitdə qalan bu ağacların üzərində toz, toz gənələri və kif sporları yığılır.
Həkim qeyd edib ki, ağac evə gətirildikdə allergenlər havaya yayılaraq burun tutulması, asqırma, gözlərdə qızartı və qaşınma, quru öskürək kimi əlamətlərə səbəb ola bilər. Nadir hallarda isə süni ağaclar dəri səpgiləri yarada bilər.
