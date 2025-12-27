İbrahim Borçalının xanımı oğlunun vəfatından DANIŞDI - "3 gün dəfn etməyə icazə vermədim"
Müğənni İbrahim Borçalının həyat yoldaşı oğullarının faciəvi şəkildə dünyasını dəyişməsindən danışarkən duyğulu anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, övlad itkisi ilə bağlı xatirələrini bölüşərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.
İbrahim Borçalının xanımı oğlunu dəfn etməklə bağlı qərarı danışıb:
"Mən Rəhimi üç dəfə dəfn etməyə icazə vermədim. Onu son dəfə yola saldığımız gün dedim ki, o qədər varlığına, bizi gördüyünə inanıram ki, mənə bir işarə ver, səni görə bildiyimi hiss edim. Elə həmin an balaca bir kəpənək gəlib ətrafımda uçmağa başladı. Dedim ki, məni gördüyünə dair mesaj verdin. O gündən bu yana evimizdə kəpənək əskik olmur".
O, ən böyük arzularından birinin yarımçıq qaldığını da dilə gətirib:
"Ən böyük arzum onu bəy kostyumunda görmək idi..."
Xatırladaq ki, müğənni İbrahim Borçalının oğlu Rəhim 2020-ci ildə Gürcüstanın Marneuli rayonunun Şulaveri kəndində baş verən yol qəzası nəticəsində həyatını itirib.
