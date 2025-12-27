https://news.day.az/azerinews/1805700.html 55 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində öldü Ağdərə rayonunda kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Umudlu kəndində baş verib. Kənd sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Möhübbət Qayım oğlu Xıdırov kənd ərazisində hündürlükdən yıxılıb. Hadisə nəticəsində o, aldığı ağır kəllə-beyin travmasından hadisə yerində ölüb.
