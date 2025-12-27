55 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində öldü

Ağdərə rayonunda kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Umudlu kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Möhübbət Qayım oğlu Xıdırov kənd ərazisində hündürlükdən yıxılıb.

Hadisə nəticəsində o, aldığı ağır kəllə-beyin travmasından hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparır.