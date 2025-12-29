https://news.day.az/azerinews/1806001.html Tanınmış meyxanaçının səhhəti pisləşdi - FOTO Tanınmış meyxanaçı Vüqar Qobulunun səhhəti pisləşib və xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, TƏBİB-dən "Unikal"a bildirilib ki, 28.12.2025-ci il tarixində saat 20:00 radələrində 1972-ci il təvəllüdlü şəxs (kişi) Sabunçu Tibb Mərkəzinin Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
