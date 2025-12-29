Tanınmış meyxanaçının səhhəti pisləşdi

Tanınmış meyxanaçı Vüqar Qobulunun səhhəti pisləşib və xəstəxanaya yerləşdirilib.

Day.Az xəbər verir ki, TƏBİB-dən "Unikal"a bildirilib ki, 28.12.2025-ci il tarixində saat 20:00 radələrində 1972-ci il təvəllüdlü şəxs (kişi) Sabunçu Tibb Mərkəzinin Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Qeyd olunub ki, pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib: "Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb".