https://news.day.az/azerinews/1806014.html Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs öldü Sabunçu rayonunda baş verən yanğında xəsarət alan şəxs ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dekabrın 19-u yanğın zamanı yanıq xəsarətləri almış Əli Əliquliyev dekabrın 27-si müalicə aldığı xəstəxanada ölüb. Araşdırma aparılır.
Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs öldü
Sabunçu rayonunda baş verən yanğında xəsarət alan şəxs ölüb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dekabrın 19-u yanğın zamanı yanıq xəsarətləri almış Əli Əliquliyev dekabrın 27-si müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.
Araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре