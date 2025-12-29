Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs öldü

Sabunçu rayonunda baş verən yanğında xəsarət alan şəxs ölüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dekabrın 19-u yanğın zamanı yanıq xəsarətləri almış Əli Əliquliyev dekabrın 27-si müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.

Araşdırma aparılır.