Azərbaycan və Oman arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş təsdiqlənib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Qanun imzalayıb.
Qanuna əsasən, 2025-ci il oktyabrın 29-da Məsqət şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" təsdiq edilsin.
