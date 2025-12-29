https://news.day.az/azerinews/1806173.html Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən sərnişindaşıma sahəsində rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq Gəncə - Qazax, Qazax - Gəncə şəhərlərarası, Füzuli kəndi (Samux) - Gəncə (Dəmiryol vağzalı) istiqamətində, eləcə də 76...
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən sərnişindaşıma sahəsində rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq Gəncə - Qazax, Qazax - Gəncə şəhərlərarası, Füzuli kəndi (Samux) - Gəncə (Dəmiryol vağzalı) istiqamətində, eləcə də 76 nömrəli şəhərdaxili və 78 nömrəli şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb.
