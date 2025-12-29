Məşhur rep ifaçısı bu ölkənin baş naziri ola bilər
35 yaşlı keçmiş rep ifaçısı və Katmandu şəhərinin meri Balendra Şah Nepalın baş naziri postuna namizədliyini irəli sürmək qərarına gəlib.Seçkilər martın 5-də keçiriləcək.
Trend bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
O, Milli Müstəqil Partiyanın (RSP) lideri, keçmiş televiziya aparıcısı Rabi Lamiçxane ilə koalisiya qurduğunu elan edib. Onlar "ölkənin siyasətində otuz ildən artıq müddətdə hökmranlıq etmiş köhnə partiyalara meydan oxumaq" niyyətindədirlər.
Siyasətçilər "Z nəsli"nin etiraz aksiyaları zamanı irəli sürülən tələbləri yerinə yetirəcəklərini vəd ediblər. Həmin etirazlar baş nazir Şarma Olinin istefasına səbəb olub. Balendra Şah etirazçıların qeyri-rəsmi lideri sayılırdı.
