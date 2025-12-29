https://news.day.az/azerinews/1806187.html Filipe Luislə yeni müqavilə imzalayıb Braziliyanın "Flamenqo" klubu baş məşqçi Filipe Luislə müqavilənin uzadıldığını rəsmi şəkildə elan edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, yeni razılaşma 2027-ci ilin dekabr ayının sonunadək qüvvədə olacaq.
Braziliyanın "Flamenqo" klubu baş məşqçi Filipe Luislə müqavilənin uzadıldığını rəsmi şəkildə elan edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeni razılaşma 2027-ci ilin dekabr ayının sonunadək qüvvədə olacaq.
"Flamenqo" Luisin rəhbərlik etdiyi dövrdə Braziliya çempionatı, Braziliya Kuboku və Libertadores Kubokunu qazanaraq Cənubi Amerikanın ən güclü kollektivlərindən biri statusunu möhkəmləndirib.
