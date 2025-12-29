Filipe Luislə yeni müqavilə imzalayıb

Braziliyanın "Flamenqo" klubu baş məşqçi Filipe Luislə müqavilənin uzadıldığını rəsmi şəkildə elan edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, yeni razılaşma 2027-ci ilin dekabr ayının sonunadək qüvvədə olacaq.

"Flamenqo" Luisin rəhbərlik etdiyi dövrdə Braziliya çempionatı, Braziliya Kuboku və Libertadores Kubokunu qazanaraq Cənubi Amerikanın ən güclü kollektivlərindən biri statusunu möhkəmləndirib.