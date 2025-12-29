https://news.day.az/azerinews/1806193.html "Kəpəz"in qış planı məlum olub "Kəpəz"in qış hazırlıq planı bəlli olub. Day.Az xəbər verir ki, "sarı-göylər" yanvarın 3-də Gəncə şəhərində təlim-məşq toplanışına başlayacaq. Məlumata görə, hazırlıq prosesi qış fasiləsi başa çatana kimi davam edəcək. Bu müddət ərzində "sarı-göylər" 2 yoxlama oyununa çıxacaq.
