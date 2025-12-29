"Kəpəz"in qış planı məlum olub

"Kəpəz"in qış hazırlıq planı bəlli olub.

Day.Az xəbər verir ki, "sarı-göylər" yanvarın 3-də Gəncə şəhərində təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

 

Məlumata görə, hazırlıq prosesi qış fasiləsi başa çatana kimi davam edəcək. Bu müddət ərzində "sarı-göylər" 2 yoxlama oyununa çıxacaq. Gənc təmsilçisi yanvarın 10-da Qəbələ şəhərində "Qəbələ" komandası ilə üz-üzə gələcək.

Azər Bağırovun rəhbərlik etdiyi kollektiv ayın 17-də isə Yevlaxda "Karvan-Yevlax"la qarşılaşacaq.