Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

Naxçıvan şəhərində su xəttində qəza baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şəhərin Əliqulu Qəmküsar küçəsini və Babək məhəlləsini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəzanın aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar bu ərazinin müəyyən ünvanlarına suyun verilməsində fasilə yaranacaq.
İşlər gün ərzində yekunlaşdırılacaq və suyun əvvəlki rejimlə verilişi bərpa ediləcək.
