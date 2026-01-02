https://news.day.az/azerinews/1806866.html “Neftçi” - “Kayrat” oyununun vaxtı müəyyənləşdi Qış fasiləsində mövsümün ikinci hissəsinin hazırlıqlarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirəcək "Neftçi" hazırlıq prosesi çərçivəsində 3 yoxlama oyununa çıxacaq. Day.Az xəbər verir ki, "ağ-qaralar"ın ilk görüşünü Qazaxıstan təmsilçisi "Kayrat"a qarşı keçirəcək. Oyun yanvarın 9-u yerli vaxtla 19:00-da başlayacaq.
“Neftçi” - “Kayrat” oyununun vaxtı müəyyənləşdi
Qış fasiləsində mövsümün ikinci hissəsinin hazırlıqlarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirəcək "Neftçi" hazırlıq prosesi çərçivəsində 3 yoxlama oyununa çıxacaq.
Day.Az xəbər verir ki, "ağ-qaralar"ın ilk görüşünü Qazaxıstan təmsilçisi "Kayrat"a qarşı keçirəcək.
Oyun yanvarın 9-u yerli vaxtla 19:00-da başlayacaq.
"Neftçi"nin digər iki rəqibi isə Misir və Çin klubları olacaq. Bu qarşılaşmalar yanvarın 12-si və 16-na planlaşdırılıb. Bakı klubu yanvarın 17-də Azərbaycana qayıdacaq.
