“Neftçi” - “Kayrat” oyununun vaxtı müəyyənləşdi

Qış fasiləsində mövsümün ikinci hissəsinin hazırlıqlarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirəcək "Neftçi" hazırlıq prosesi çərçivəsində 3 yoxlama oyununa çıxacaq.

Day.Az xəbər verir ki, "ağ-qaralar"ın ilk görüşünü Qazaxıstan təmsilçisi "Kayrat"a qarşı keçirəcək.

 

Oyun yanvarın 9-u yerli vaxtla 19:00-da başlayacaq.

"Neftçi"nin digər iki rəqibi isə Misir və Çin klubları olacaq. Bu qarşılaşmalar yanvarın 12-si və 16-na planlaşdırılıb. Bakı klubu yanvarın 17-də Azərbaycana qayıdacaq.