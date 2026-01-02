İranın raket gücü nə müharibə ilə, nə də danışıqlarla məhv edilə bilər

Raket gücümüz nə müharibə ilə, nə də danışıqlarla məhv edilə bilər.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə ölkəsinin dövlət televiziyasına açıqlamasında deyib.

 

Nazir vurğulayıb ki, İranda heç kim raketlərlə bağlı məsələlərdə danışıqları dəstəkləmir.

Bildirilib ki, İranın ballistik raket proqramı, ölkənin milli təhlükəsizlik quruluşunun və regional güc strateqiyasının ən kritik, ən dinamik və beynəlxalq alanda ən çox müzakirə edilən tərkib hissələrindən birini təşkil edir.