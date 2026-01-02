https://news.day.az/azerinews/1806868.html İranın raket gücü nə müharibə ilə, nə də danışıqlarla məhv edilə bilər - Müdafiə naziri Raket gücümüz nə müharibə ilə, nə də danışıqlarla məhv edilə bilər. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə ölkəsinin dövlət televiziyasına açıqlamasında deyib. Nazir vurğulayıb ki, İranda heç kim raketlərlə bağlı məsələlərdə danışıqları dəstəkləmir.
