Ofeliyanın qardaşı müdafiəsinə qalxdı - "Yəqin ailələrində əksinə olub" - VİDEO
Müğənni Ofelya Sabanovanın qardaşı bacısını sosial mediada tənqid edənlərə sərt reaksiya göstərib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, bacısının ərinin corabını yumağı səbəbindən hədəf alınmasına etirazını ifadə edib və bildirib ki, belə davranışlar insanın dayaz düşüncəsini göstərir:
"Fikrimi deyirəm: nə qədər dayaz düşüncədə olmalısan ki, 'qadın ərimin corabını yuyuram' deyəndə ona güləsən? Deməli, həmin adam corab səviyyəsindədir. Kim ailə qurub, ərinin corabını yumaz ki?".
Şabanovanın qardaşı əlavə edib ki, onların ailəsində bunu şahidi olublar:
"Mən də, Ofeliya da ailəmizdə görmüşük ki, anam atamın corabını yuyub, ayağını da yuyub. Yəqin gülənlərin ailəsində əksinə olub".
Müğənni və ailəsi bu açıqlama ilə bacısına yönəlmiş tənqidlərə cavab verərək sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
