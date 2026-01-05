"Şəbnəmlə Vəfa mənə bahalı telefon alıb"
Aparıcı Zaur Nəbioğlu açıqlaması ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova ilə bağlı maraqlı etiraflar edib.
Zaur Nəbioğlu bildirib ki, maddi məsələlərə və hədiyyələrə heç vaxt xüsusi önəm verməyib:
"Mən 2 il 7 ay Saatlıda yaşamışam. Qırdan saqqız çeynəyirdik, bu baxımdan gözümüz tox olub. Verilişimə gələn heç bir qonağın heç vaxt əlinə baxmamışam. Çox bahalı hədiyyələr aldığım da olub".
Aparıcı istifadə etdiyi telefonlarla bağlı da diqqətçəkən açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, hazırda işlətdiyi telefonları müğənni dostları hədiyyə ediblər:
"İşlətdiyim bu telefonu Şəbnəm Tovuzlu alıb, Vəfa Şərifova da alıb. Vəfa ötən mövsümdə istifadə etdiyim telefonu mənə hədiyyə etmişdi".
Zaur Nəbioğlunun bu səmimi etirafları sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb və geniş müzakirələrə səbəb olub.
