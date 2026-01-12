Azərbaycanlı müğənninin 4 min manatlıq idman ayaqqabısı... - VİDEO
Müğənni Hiss bahalı ayaqqabısı ilə gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin 2400 dollarlıq (4080 manat) idman ayaqqabısı sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.
Mövzu ilə bağlı açıqlama verən ifaçı, ayaqqabının ölçüsü və qiyməti ətrafında səslənən fikirlərə aydınlıq gətirib:
"40 ölçüdə geyiirəm. Boyum 1.70-dir, ona görə də bu ölçü normaldır. Ayağımdakı ayaqqabını görən kimi vuruldum. Qiyməti 2400 dollardır, amma o qədər ödəmədim, götürəndə daha uyğun oldu".
Hissin bu sözləri sosial mediada geniş müzakirələrə yol açıb. Bir qisim istifadəçi sənətçinin seçimini dəstəkləsə də, digərləri bahalı geyimin nümayişini tənqid edib. Müğənninin açıqlaması isə mövzunu daha da aktuallaşdırıb.
