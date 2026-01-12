https://news.day.az/azerinews/1808782.html Azərbaycanın balıq ehtiyatı TƏHLÜKƏDƏ - VİDEO Son 5-10 ildə balıq ehtiyatları bir neçə dəfə azalıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Balıq İstehsalçıları və Emalçıları Assosiasiyası" İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Salmanlı sözlərinə görə, Xəzər dənizində və daxili su hövzələrində monitorınq aparılıb. Nəticə isə ürəkaçan deyil.
Son 5-10 ildə balıq ehtiyatları bir neçə dəfə azalıb.
Kür çayında və digər çaylarda sululuğun azalması bezi balıqlara təsir edir. Buna görə də, balıq artıq bahalı məhsul olub.
Zaur Salmanlının sözlərinə görə, Xəzərin çəkilməsi prosesi dayanana qədər təbii su hövzələri balıqlarının qiymətlərində artım davam edə bilər.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
