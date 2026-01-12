https://news.day.az/azerinews/1808803.html Azərbaycanda bu torpaqlar satışa çıxarıldı - QİYMƏTLƏR Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq. Day.Az xəbər verir ki, torpaq müsabiqə və hərracları 11 fevral 2026-cı il tarixində keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 220 manatdan başlayaraq 9 600 manatadək dəyişir.
Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:
|Sıra № si
|Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə)
|Müsabiqə və ya hərrac
|Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
|Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı
|Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili)
|Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla)
|Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla)
|Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir
|Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona
|Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi, çıxarışın nömrəsi və tarixi
|1
|Ağdam rayonu Quzanlı Bələdiyyəsi (Quzanlı qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|4.87 ha İcarə (15 il)
|12,24
|1461.00 146.10
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı ehtiyat fondu torpaqları I qrup Bonitet balı 100 əkin
|609012000704
|2
|Ağstafa rayonu Qırılı Bələdiyyəsi (Qırılı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|2.2 ha İcarə (15 il)
|21,09
|220.00 50.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları II qrup əkin
|502012001269
|3
|Ağstafa rayonu Qırılı Bələdiyyəsi (Eynallı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|800 kv.m Satılır
|74,63
|4000.00 80.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
|502012001281
|4
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Ceyranlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|167,86
|6000.00 300.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin
|304012002448
|5
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Ceyranlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|167,86
|6000.00 300.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin
|304012002449
|6
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Ceyranlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|167,86
|6000.00 300.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin
|304012002451
|7
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Dağ Bilici kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|167,86
|9600.00 480.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin
|304012002528
|8
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Dağ Bilici kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|167,86
|9600.00 480.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin
|304012002530
|9
|Beyləqan rayonu Birinci Aşıqlı Bələdiyyəsi (Birinci Aşıqlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24
|10 fevral 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (15 il)
|9,60
|346.00 34.60
