Azərbaycanda bu torpaqlar satışa çıxarıldı

Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, torpaq müsabiqə və hərracları 11 fevral 2026-cı il tarixində keçiriləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 220 manatdan başlayaraq 9 600 manatadək dəyişir.

 

Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:

Sıra № si Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) Müsabiqə və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi, çıxarışın nömrəsi və tarixi
1 Ağdam rayonu Quzanlı Bələdiyyəsi (Quzanlı qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 4.87 ha İcarə (15 il) 12,24 1461.00 146.10 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı ehtiyat fondu torpaqları I qrup Bonitet balı 100 əkin 609012000704
2 Ağstafa rayonu Qırılı Bələdiyyəsi (Qırılı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 2.2 ha İcarə (15 il) 21,09 220.00 50.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları II qrup əkin 502012001269
3 Ağstafa rayonu Qırılı Bələdiyyəsi (Eynallı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 74,63 4000.00 80.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 502012001281
4 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Ceyranlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167,86 6000.00 300.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin 304012002448
5 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Ceyranlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167,86 6000.00 300.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin 304012002449
6 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Ceyranlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167,86 6000.00 300.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin 304012002451
7 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Dağ Bilici kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167,86 9600.00 480.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin 304012002528
8 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Dağ Bilici kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167,86 9600.00 480.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin 304012002530
9 Beyləqan rayonu Birinci Aşıqlı Bələdiyyəsi (Birinci Aşıqlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24 10 fevral 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (15 il) 9,60 346.00 34.60