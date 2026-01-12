"Zirə" Rumıniya klubu ilə heç-heçə etdi

Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Zirə" bu gün ilk yoxlama oyununu keçirib.

Day.Az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Rumıniyanın "Çiksereda" komandası iə üz-üzə gəlib.

Matç 3:3 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. "Zirə"nin qollarını 10-cu dəqiqədə Namik Ələskərov, 17-ci və 45-ci dəqiqələrdə isə penaltidən Rövlan Muradov vurub.

 

"Zirə" qış fasiləsinə 28 xalla 3-cü pillədə yollanıb. "Çiksereda" isə Rumıniya Superliqasında 16 xalla 14-cüdür.

Qeyd edək ki, "Zirə" yanvarın 16-da Ukraynanın "Oleksandriya" və Çexiyanın "Bohemians 1905" klubları ilə qarşılaşacaq.