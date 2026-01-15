Uşaqlara sitrus meyvələri neçə yaşdan vermək olar?
Sitrus meyvələri güclü allergik xüsusiyyətlərə malikdir. Bundan əlavə onlar mədə-bağırsaq sisteminə qıcıqlandırıcı təsir edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən hətta böyüklər bu meyvələrdən süi-istifadə etməməlidir (gün ərzində 1 portağal və ya 2 mandarin və ya 1 kivi kifayətdir).
Pediatrlar sitrus meyvələri uşaqların qidalanmasına 1-1,5 yaşlarda daxil etməyi tövsiyə edirlər. Əvvəl uşağa bir neçə damcı mandarin və ya portağal şirəsini verin və 1-2 gün ərzində orqanizmin reaksiyasına nəzarət edin. Uşağın dərisində səpgilər, qaşınma əmələ gəlibsə, sitrus meyvələrin verməyini təxirə salın. Heç bir reaksiya yoxdursa, uşağa hər gün az miqdarda olmaqla (1-2 dilim) sitrus meyvələri verə bilərsiniz. Kiçik yaşlı uşaqlara sitrus meyvələri verdikdə bütün pərdələri soyun (onlar mədə-bağırsaq sistemində çətinliklə həzm olunur), çəyirdəkləri çıxardın.
Allergik reaksiyalara meyilli olan uşaqlara sitrus meyvələri 3 yaşından sonra və hətta daha gec vermək olar. Bu halda da damcılardan başlamaq və orqanizmin reaksiyasına fikir vermək lazımdır.
