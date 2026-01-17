Avtomobil kanala düşdü, ölən var

Bu gün Ucarda ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qazıqumlaq kəndinə gedən yolda qeydə alınıb.

"Mercedes C Class" markalı minik avtomobili aşaraq yol kənarındakı su kanalına düşüb. Nəticədə sürücü 1994-cü il təvəllüdlü Coşqun Məmmədov hadisə yerində ölüb.

Qəza yerinə polis əməkdaşları gəlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.