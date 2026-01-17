https://news.day.az/azerinews/1810028.html Avtomobil kanala düşdü, ölən var Bu gün Ucarda ağır yol qəzası baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qazıqumlaq kəndinə gedən yolda qeydə alınıb. "Mercedes C Class" markalı minik avtomobili aşaraq yol kənarındakı su kanalına düşüb. Nəticədə sürücü 1994-cü il təvəllüdlü Coşqun Məmmədov hadisə yerində ölüb.
Qəza yerinə polis əməkdaşları gəlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
