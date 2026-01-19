Maşın bazarında vəziyyət necədir?

Hibrid və elektrik mühərrikli avtomobillərə tətbiq edilən güzəşt yanvarın 1-dən başa çatıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, güzəştin ləğvi maşın bazarındakı qiymətlərə təsir edib:

"Qiymətlər hardasa 10-15 faiz artıb. Əvvəl bazardakı ucuzlaşmanın səbəbi Çin avtomobilləri idi. Alıcılıq isə zəifdir, alıcı yoxdur. Ola bilsin ki, hava soyuqdur deyə satış yoxdur". 

Alıcılar da qiymətlərdə artım olduğunu bildiriblər:

"Büdcəmizə uyğun deyil. Qiymətlər kəskin artıb".

Qeyd edək ki, satıcılar qiymət artımının bir müddət də davam edəcəyini bildiriblər. 