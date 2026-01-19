https://news.day.az/azerinews/1810400.html Maşın bazarında vəziyyət necədir? Hibrid və elektrik mühərrikli avtomobillərə tətbiq edilən güzəşt yanvarın 1-dən başa çatıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, güzəştin ləğvi maşın bazarındakı qiymətlərə təsir edib: "Qiymətlər hardasa 10-15 faiz artıb. Əvvəl bazardakı ucuzlaşmanın səbəbi Çin avtomobilləri idi.
