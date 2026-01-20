Turşu yeməyin xərçəngə qarşı FAYDALARI
Turşular (xiyar, kələm, kələm turşusu, kimçi və s.) əsrlərdir qida rasionunda yer alsa da, son illər onların sağlamlığa, xüsusilə də xərçəng riskinin azaldılmasına mümkün təsirləri daha çox müzakirə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, düzgün və ölçülü şəkildə qəbul edilən turşular orqanizm üçün bir sıra faydalar verə bilər.
Probiotik təsir bağırsaq sağlamlığını gücləndirir
Təbii fermentasiya yolu ilə hazırlanan turşular probiotiklərlə zəngindir. Probiotiklər bağırsaq mikroflorasını balanslaşdırır, immun sistemini gücləndirir. Güclü immunitet isə xərçəng hüceyrələrinə qarşı müdafiədə mühüm rol oynayır.
Antioksidant maddələrlə zəngindir
Xüsusilə kələm turşusunda C vitamini və digər antioksidantlar mövcuddur. Antioksidantlar sərbəst radikalların orqanizmə verdiyi zərəri azaldaraq hüceyrələrin mutasiyaya uğrama riskini aşağı sala bilər.
İltihabəleyhinə təsir göstərə bilər
Xroniki iltihab bir çox xərçəng növlərinin inkişafında risk faktoru hesab olunur. Fermentasiya olunmuş qidaların iltihabı azalda bilən təsirləri olduğu bildirilir.
Həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır
Sağlam həzm sistemi toksinlərin bədəndə yığılmasının qarşısını alır. Bu da dolayısı ilə hüceyrə sağlamlığının qorunmasına kömək edir.
Vitamin və minerallarla dəstək verir
Turşular B qrup vitaminləri, K vitamini və minerallarla zəngin ola bilər. Bu maddələr hüceyrələrin normal fəaliyyəti üçün vacibdir.
Diqqət edilməli MƏQAM
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, turşuların xərçəngə qarşı təsiri qoruyucu xarakter daşıya bilər, lakin onları müalicə vasitəsi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Həmçinin çox duzlu turşuların həddindən artıq qəbulu mədə problemləri və təzyiq artımına səbəb ola bilər.
Nəticə
Təbii üsulla hazırlanmış, az duzlu turşular balanslı qidalanmanın bir hissəsi kimi qəbul edildikdə immuniteti gücləndirə və xərçəng riskinin azalmasına dolayısı ilə töhfə verə bilər. Əsas şərt ölçünü qorumaq və sağlam həyat tərzini bütöv şəkildə davam etdirməkdir.
