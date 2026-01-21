https://news.day.az/azerinews/1810864.html Binə sakini dəm qazından zəhərləndi Binə sakini dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 20 radələrində baş verib. Belə ki, 1993-cü il təvəllüdlü Bədəl Əzimov Hüseynağa oğlu yaşadığı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
