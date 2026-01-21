Binə sakini dəm qazından zəhərləndi

Binə sakini dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 20 radələrində baş verib.

Belə ki, 1993-cü il təvəllüdlü Bədəl Əzimov Hüseynağa oğlu yaşadığı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Bakı şəhəri Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.