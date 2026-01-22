https://news.day.az/azerinews/1811134.html Qızıl ucuzlaşdı - QİYMƏTLƏR Əmtəə bazarlarında qızıl üzrə fyuçers qiymətlərində geriləmə qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, birja mənbələrinə əsasən, Nyu-Yorkdakı COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üçün 2026-cı ilin fevral ayına nəzərdə tutulan fyuçers müqavilələrinin dəyəri 0,77 faiz azalaraq 4 800,31 ABŞ dolları səviyyəsinə enib.
Əmtəə bazarlarında qızıl üzrə fyuçers qiymətlərində geriləmə qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, birja mənbələrinə əsasən, Nyu-Yorkdakı COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üçün 2026-cı ilin fevral ayına nəzərdə tutulan fyuçers müqavilələrinin dəyəri 0,77 faiz azalaraq 4 800,31 ABŞ dolları səviyyəsinə enib.
Eyni zamanda, COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin mart fyuçerslərinin qiyməti artım nümayiş etdirərək 0,68 faiz yüksəlib və 93,268 ABŞ dollarına çatıb.
