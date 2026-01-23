https://news.day.az/azerinews/1811374.html Qonşunun evinin damına çıxmışdı - Yıxılıb öldü Lənkəranda qonşusunun evinin damından yıxılan 55 yaşlı kişi ölüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 1971-ci il təvəllüdlü Çingiz Əliyev 16 gün əvvəl yıxılıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, yanvarın 22-si orada ölüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
