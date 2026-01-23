Kərkicahanda tədris prosesi bərpa edildi - FOTO
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhsil infrastrukturunun bərpası istiqamətində görülən işlər davam etdirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu çərçivədə ilk dəfə olaraq Xankəndi şəhəri Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasında, Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində və Xocalı rayonunun Ballıca kəndində yerləşən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tədris prosesinə başlanılıb.
Eyni zamanda, Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbində də dərslər ilk dəfə olaraq bərpa edilib və şagirdlər müasir təhsil şəraitində tədrisə cəlb olunublar.
Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Sənan Məhsimli təhsil müəssisələrinə baxış keçirib, yaradılan şəraitlə tanış olub və dərs prosesini izləyib. O, müəllim və şagirdlərlə görüşərək onlara uğurlar arzulayıb, bölgədə təhsilin inkişafının dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərdə müasir standartlara cavab verən təhsil müəssisələrinin yaradılması bölgəyə qayıdan əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə mühüm töhfə verir.
