https://news.day.az/azerinews/1811754.html Ukrayna Avropadan daha çox elektrik enerjisi idxal etməyə başladı Ukraynanın "Naftoqaz" şirkəti ölkənin enerji sistemini sabitləşdirmək məqsədilə bu həftə Avropadan elektrik enerjisi idxalını artırıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə şirkətdən bildiriblər.
Ukrayna Avropadan daha çox elektrik enerjisi idxal etməyə başladı
Ukraynanın "Naftoqaz" şirkəti ölkənin enerji sistemini sabitləşdirmək məqsədilə bu həftə Avropadan elektrik enerjisi idxalını artırıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə şirkətdən bildiriblər.
"Hökumət qərarında nəzərdə tutulduğu kimi, idxal olunan elektrik enerjisi alışının həcmi artıq bütün Naftogaz müəssisələrinin ehtiyaclarının 50%-dən çoxunu ödəyir", - deyə şirkətin idarə heyətinin sədri Sergey Koretski qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, müvafiq həcmdə elektrik enerjisi məişət istehlakçılarının ehtiyacları üçün sərbəstləşdirilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре