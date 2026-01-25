https://news.day.az/azerinews/1811762.html Misli Premyer Liqasında XVI tura bu gün yekun vurulur Misli Premyer Liqasında XVII tura bu gün yekun vurulur. Day.Az xəbər verir ki, turun son oyununda iki oyun keçiriləcək. Əvvəlcə "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Görüş saat 16:00-da Mehdi Hüseynzadə stadionunda keçirilsə də, nominal meydan sahibi "Turan Tovuz" komandası olacaq.
Misli Premyer Liqasında XVI tura bu gün yekun vurulur
Misli Premyer Liqasında XVII tura bu gün yekun vurulur.
Day.Az xəbər verir ki, turun son oyununda iki oyun keçiriləcək.
Əvvəlcə "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Görüş saat 16:00-da Mehdi Hüseynzadə stadionunda keçirilsə də, nominal meydan sahibi "Turan Tovuz" komandası olacaq.
Günün 2-ci matçında "Sabah" evdə "Karvan-Yevlax" ilə qarşılaşacaq.
Oyun saat 18:30-da start götürəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре