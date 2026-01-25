https://news.day.az/azerinews/1811781.html ABŞ Maduronun ələ keçirilməsi zamanı “Dezorientator” silahından istifadə edib ABŞ Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ələ keçirilməsi əməliyyatı zamanı Discombobulator adlanan silahdan ("Dezorientator") istifadə edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" qəzeti məlumat yayıb. ABŞ Prezidenti Donald Tramp NYP-yə müsahibəsində bildirib: "Bu, 'Dezorientator'dur. Mən onun haqqında danışa bilmərəm."
ABŞ Maduronun ələ keçirilməsi zamanı “Dezorientator” silahından istifadə edib
ABŞ Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ələ keçirilməsi əməliyyatı zamanı Discombobulator adlanan silahdan ("Dezorientator") istifadə edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" qəzeti məlumat yayıb.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp NYP-yə müsahibəsində bildirib: "Bu, 'Dezorientator'dur. Mən onun haqqında danışa bilmərəm."
Qəzet həmçinin Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levittin sosial media səhifəsində dərc olunan, Venesuela prezidentinin mühafizə xidmətində çalışan bir şəxsin sözlərini də sitat gətirib. Həmin şəxs "Dezorientator"un təsirini "çox güclü səs dalğası" ilə müqayisə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре