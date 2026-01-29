https://news.day.az/azerinews/1812628.html “Qarabağ” döyüşü uduzsa da, “müharibəni” uddu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin son turunun matçları keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ" məğlub olsa da, inamı və əzmi ilə tarix yazaraq "pley-off"a yüksəlməyi bacarıb. Komandamız 22-ci pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək son turda "Qarabağ" "Liverpool" 0-6 hesabı ilə məğlub olub.
