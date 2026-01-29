“Qarabağ” döyüşü uduzsa da, “müharibəni” uddu

UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin son turunun matçları keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ" məğlub olsa da, inamı və əzmi ilə tarix yazaraq "pley-off"a yüksəlməyi bacarıb.

Komandamız 22-ci pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək son turda  "Qarabağ" "Liverpool" 0-6 hesabı ilə məğlub olub.