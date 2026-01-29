“Qarabağ” 2500 manat cərimələndi - SƏBƏB
AFFA İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, toplantıda Misli Premyer Liqasının XVII turunda keçirilən oyunlarda qeydə alınan neqativ hallar müzakirə olunub.
"Araz-Naxçıvan"la matçda heyətinə 6 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün "İmişli" 700 manat cərimələnib. Naxçıvanlılarda isə 4 futbolçu sarı vərəqə aldığı üçün klub eyni məbləğdə cərimə ödəməli olacaq.
"Neftçi" - "Zirə" görüşündə oyun günü planı pozulduğundan, "Neftçi" 2000 manat ziyana düşüb.
"Qarabağ" - "Kəpəz" qarşılaşması bitdikdən sonra meydançaya kənar şəxs daxil olub ki, bu, birincilərin 2500 manat cərimə olunmasına gətirib çıxarıb.
"Karvan-Yevlax"la oyunda 5 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün "Sabah" da 700 manat cəriməyə məruz qalıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре