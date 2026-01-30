https://news.day.az/azerinews/1812731.html Oktay Kaynarca yeni serialda Bu axşam ilk seriyası yayımlanacaq "Yeraltı" serialı ilə bağlı maraqlı bir yenilik var. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktyor Oktay Kaynarca layihənin heyətinə daxil olur. Məşhur aktyorun serialın 3-cü seriyasından etibarən ekran işində yer alacağı gözlənilir.
