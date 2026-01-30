Fatih Ürek vəfat etdi

Bir müddətdir xəstəxanada müalicə alan türkiyəli sənətçi Fatih Ürek dünyasını dəyişib.

Day.Az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də evində infarkt keçirən 59 yaşlı müğənninin ürəyi 20 dəqiqə dayanmışdı. Həkimlərin müdaxiləsindən sonra onu həyata qaytarmaq mümkün olub.