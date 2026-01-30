https://news.day.az/azerinews/1813061.html Fatih Ürek vəfat etdi Bir müddətdir xəstəxanada müalicə alan türkiyəli sənətçi Fatih Ürek dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə KİV məlumat yayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də evində infarkt keçirən 59 yaşlı müğənninin ürəyi 20 dəqiqə dayanmışdı. Həkimlərin müdaxiləsindən sonra onu həyata qaytarmaq mümkün olub.
