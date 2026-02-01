"Volkswagen" 40 mindən çox avtomobili geri çağırır - Yanğın riski var
"Volkswagen" yüksək gərginlikli batareyalarda aşkar edilən həddindən artıq istiləşmə və potensial yanğın riski ilə əlaqədar 2023-2025-ci il istehsalı olan 43 881 ədəd ID.4 elektrikli SUV modelini geri çağırıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Administrasiyasının (NHTSA) məlumatına görə, bəzi nəqliyyat vasitələrində batareyanın müəyyən şəraitdə həddindən artıq qızması mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq, avtomobillər səlahiyyətli servis mərkəzlərinə yönləndiriləcək.
Geri çağırış çərçivəsində ID.4 modellərinə pulsuz proqram təminatı yeniləməsi tətbiq olunacaq, zərurət yarandığı halda isə batareya paketləri ödənişsiz dəyişdiriləcək. "Volkswagen" avtomobil sahiblərinə təmir prosesi başa çatana qədər avtomobilləri açıq ərazidə saxlamaq, gecə vaxtı qapalı məkanda doldurmamaq və batareya səviyyəsini 80 faizlə məhdudlaşdırmaq kimi müvəqqəti təhlükəsizlik tədbirləri görməyi tövsiyə edib.
Qeyd edək ki, geri çağırma əsasən ABŞ bazarında satılan avtomobilləri əhatə edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре