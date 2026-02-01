https://news.day.az/azerinews/1813372.html "Neftçi" üç xalı dörd qolla qazandı - Misli Premyer Liqası Misli Premyer Liqasında XXIII turun növbəti oyunu keçirilib. Day.Az-ın məlumatına görə, "Neftçi" səfərdə "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşıb. Görüş Bakı təmsilçisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hazırda Naxçıvan klubu 27 xalla 6-cı, "ağ-qaralar" isə 24 xalla 7-ci yerdədir. Turnir cədvəlinə 43 xalla "Sabah" başçılıq edir.
"Neftçi" üç xalı dörd qolla qazandı - Misli Premyer Liqası
Misli Premyer Liqasında XXIII turun növbəti oyunu keçirilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, "Neftçi" səfərdə "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşıb. Görüş Bakı təmsilçisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Hazırda Naxçıvan klubu 27 xalla 6-cı, "ağ-qaralar" isə 24 xalla 7-ci yerdədir.
Turnir cədvəlinə 43 xalla "Sabah" başçılıq edir.
