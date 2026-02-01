"Neftçi" üç xalı dörd qolla qazandı

Misli Premyer Liqasında XXIII turun növbəti oyunu keçirilib.

Day.Az-ın məlumatına görə, "Neftçi" səfərdə "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşıb. Görüş Bakı təmsilçisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

 

Hazırda Naxçıvan klubu 27 xalla 6-cı, "ağ-qaralar" isə 24 xalla 7-ci yerdədir.

Turnir cədvəlinə 43 xalla "Sabah" başçılıq edir.