https://news.day.az/azerinews/1813746.html Ronaldo "Əl-Nəsr"i tərk etmək niyyətindədir "Qızıl top" mükafatının beş qat mükafatçısı Kriştiano Ronaldo yay transfer pəncərəsində Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunu tərk edə bilər. Day.Az bu barədə Portuqaliya KİV-ə istinadən xəbər verir.
Ronaldo "Əl-Nəsr"i tərk etmək niyyətindədir
"Qızıl top" mükafatının beş qat mükafatçısı Kriştiano Ronaldo yay transfer pəncərəsində Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunu tərk edə bilər.
Day.Az bu barədə Portuqaliya KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, portuqaliyalı hücumçu hazırkı klubdakı vəziyyətindən narazıdır və futbol karyerasını Avropada və ya ABŞ-da davam etdirmək imkanlarını nəzərdən keçirir.
Bundan əvvəl "A Bola" nəşri, futbolçunun Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondunun klubu digər komandalarla müqayisədə necə idarə etməsindən narazı olduğunu yazmışdı. Ronaldo hesab edir ki, komanda transfer pəncərəsi dövründə lazımi səviyyədə gücləndirilməyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре