https://news.day.az/azerinews/1813753.html Bacısı ilə birlikdə faciəvi şəkildə ölən gəncin FOTOsu Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıt şəhəri ərazisindən - Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Ramal Cəmaləddin oğlu Mirzəyevin fotosu yayılıb.
Bacısı ilə birlikdə faciəvi şəkildə ölən gəncin FOTOsu
Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıt şəhəri ərazisindən - Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Ramal Cəmaləddin oğlu Mirzəyevin fotosu yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istadən xəbər verir ki, Ramal Mirzəyev Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Biznes və menecment fakültəsinin məzunu olub.
Xatırladaq ki, qəza zamanı 2006-cı il təvəllüdlü Səma Cəmaləddin qızı Mirzəyeva və onun qardaşı, 2001-ci il təvəllüdlü Ramal Cəmaləddin oğlu Mirzəyev hadisə yerində həyatlarını itiriblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре