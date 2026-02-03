Tehranda bazar yanır

Tehranın Cənnətabad bölgəsindəki bazarda böyük yanğın başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, yanğının səbəbi hələlik məlum deyil.

Əraziyə yanğınsöndürlənlər cəlb olunub.

Ölən və ya xəsarət alanların olması ilə bağlı məlumat verilməyib.