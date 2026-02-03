https://news.day.az/azerinews/1813759.html Tehranda bazar yanır - VİDEO Tehranın Cənnətabad bölgəsindəki bazarda böyük yanğın başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, yanğının səbəbi hələlik məlum deyil. Əraziyə yanğınsöndürlənlər cəlb olunub. Ölən və ya xəsarət alanların olması ilə bağlı məlumat verilməyib.
