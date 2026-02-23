Azərbaycanda ən baha və ən ucuz kirayə mənzilər bu ərazilərdədir - SİYAHI
Əmlak bazarında artan satış qiymətləri kirayə mənzil bazarına da təsirsiz ötüşmür.
Day.Az xəbər verir ki, bahalaşma əsasən mərkəzi ərazilərdə müşahidə olunur və bu artım binanın tipinə, yerləşdiyi əraziyə, təmir vəziyyətinə, mərkəzə və metroya yaxınlığına görə dəyişir.
Maklerlərin sözlərin əgörə, şəhərə yaxın və infrastrukturu inkişaf etmiş ərazilərdə kirayə qiymətləri 600-1000 manat arasında dəyişir. Yeni tikili və təmirli mənzillərdə isə bu rəqəm 1400 manata qədər yüksəlir.
Ən yüksək kirayə qiymətləri Səbail rayonu ərazisində qeydə alınır. Burada kirayə haqqı orta hesabla 1400 manatdır. Nəsimi rayonunda kirayə qiymətləri təxminən 1000 manat civarındadır. Nərimanov rayonu, Xətai rayonu və Yasamal rayonunda da kirayə qiymətləri yüksəkdir.
Mərkəzi rayonlarda iş yerlərinə və təhsil müəssisələrinə yaxınlıq da qiymət artımına səbəb olur. Yeni tikili binalarda kirayə haqqı 1000-1500 manat arasında dəyişir. Köhnə tikililərdə isə bu göstərici 800-1200 manat təşkil edir.
Paytaxtda baha və ucuz kirayə mənzil qiymətlərini təqdim edirik.
Yeni tikili mənzillər üzrə orta kirayə qiymətləri
Rayon
Qiymət (AZN)
Səbail rayonu
1400
Nəsimi rayonu
1000
Nərimanov rayonu
800
Xətai rayonu
800
Yasamal rayonu
700
Nizami rayonu
700
Binəqədi rayonu
650
Suraxanı rayonu
550
Sabunçu rayonu
500
Xəzər rayonu
450
Qaradağ rayonu
400
Pirallahı rayonu
300
Köhnə tikili mənzillər üzrə orta kirayə qiymətləri
Rayon
Qiymət (AZN)
Səbail rayonu
1000
Nəsimi rayonu
700
Nərimanov rayonu
600
Xətai rayonu
550
Yasamal rayonu
550
Nizami rayonu
550
Binəqədi rayonu
500
Suraxanı rayonu
450
Sabunçu rayonu
400
Xəzər rayonu
300
Qaradağ rayonu
300
Pirallahı rayonu
250
Mənzil bazarındaki mənbə bildirib ki, daha ucuz ərazilər sırasında Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi, Xətai rayonunun NZS və Hövsan qəsəbələri göstərilir. Bu ərazilərdə kirayə qiymətləri 250-300 manat arasında dəyişir. Həmçinin Pirallahı rayonu və Qaradağ rayonunda da tələbatın nisbətən aşağı olması səbəbindən kirayə qiymətləri 250-300 manat civarındadır.
Ümumilikdə, paytaxtla regionlar arasında kirayə qiymətlərində ciddi fərq mövcuddur. Payız aylarında, xüsusilə yeni tədris ilinin başlanması ilə kirayə mənzil bazarında canlanma müşahidə olunur.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
