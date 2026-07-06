Bakıda işləyənlərin maaşı 1400 manata çatır

Bakıda çalışanların orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8 faiz artıb.

Bununla da, paytaxtda çalışanların orta aylıq maaşı 1385,9 manata yüksəlib.