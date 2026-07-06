https://news.day.az/azerinews/1846209.html Bakıda işləyənlərin maaşı 1400 manata çatır Bakıda çalışanların orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8 faiz artıb. Bununla da, paytaxtda çalışanların orta aylıq maaşı 1385,9 manata yüksəlib.
Bakıda işləyənlərin maaşı 1400 manata çatır
Bakıda çalışanların orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8 faiz artıb.
Bununla da, paytaxtda çalışanların orta aylıq maaşı 1385,9 manata yüksəlib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре