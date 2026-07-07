https://news.day.az/azerinews/1846583.html Çempionlar Liqasının debütantı "Sabah"dan qələbə Masazırda "Bank Respublika Arena"da UEFA Çempionlar Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunu keçirilib. Azərbaycan çempionu "Sabah" Uels çempionu "TNS"i qonaq edib. Qarşılaşmada təmsilçimiz 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. İlk qola 66-cı dəqiqədə Timoteuş Puxaçın ötürməsindən sonra Velko Simiç imza atıb.
Çempionlar Liqasının debütantı "Sabah"dan qələbə
Masazırda "Bank Respublika Arena"da UEFA Çempionlar Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunu keçirilib.
Azərbaycan çempionu "Sabah" Uels çempionu "TNS"i qonaq edib. Qarşılaşmada təmsilçimiz 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. İlk qola 66-cı dəqiqədə Timoteuş Puxaçın ötürməsindən sonra Velko Simiç imza atıb. Görüşün 84-cü dəqiqəsində "Sabah"ın yamaykalı legioneri Kahim Parris yekun hesabı müəyyənləşdirib.
Komandalar arasındakı cavab qarşılaşması iyulun 14-də Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, litvalı baş məşqçi Valdas Dambrauskasın çalışdırdığı kollektiv ötən mövsüm tarixində ilk dəfə Azərbaycan Premyer Liqasının qalibi olub.
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