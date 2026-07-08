Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti

İyulun 9-da Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, iyulun 9-da mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.

Dəniz suyunun temperaturu:

Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24,

Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25 dərəcə isti olacaq.