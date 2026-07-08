https://news.day.az/azerinews/1846672.html Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANIB İyulun 9-da Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, iyulun 9-da mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24...
Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANIB
İyulun 9-da Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, iyulun 9-da mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.
Dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25 dərəcə isti olacaq.
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