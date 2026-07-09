"Qarabağ" Avropa Liqasında mübarizəyə başlayır
Bu gün Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Avropa Liqasının 2026/27 mövsümündə mübarizəyə başlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, liqanın oyun cədvəlinə əsasən, Ağdam təmsilçisi 1-ci təsnifat mərhələsi çərçivəsində İslandiya "Vestri"si ilə ilk oyuna çıxacaq.
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Matçı Roman Jitar (Moldova) idarə edəcək.
"Vestri" Azərbaycan klublarının rəqibləri arasında yeganə komandadır ki, hazırda öz ölkəsində yüksək liqada yox, 1-ci liqada yarışır. O, kubokun qalibi qismində ilk dəfə Avropa kuboklara qatılır və debüt matçları da məhz Bakıda, "Qarabağ"a qarşı olacaq.
Bu komandalar arasında cavab oyunu iyulun 17-də İslandiyada keçiriləcək. Cütün qalibi 2-ci təsnifat mərhələsində SSKA (Sofiya, Bolqarıstan) - "Derri Siti" (İrlandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. "Qarabağ" - "Vestri" cütünün məğlubu isə Konfrans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində "Qlentoran" (Şimali İrlandiya) - RFS (Latviya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Avropa Liqası, 1-ci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Vestri" (İslandiya)
Hakimlər: Roman Jitar, Vlad Lifçu, Vadim Vikol, Andrey Bregutse (Moldova)
VAR: Luka Çibelli (İsveçrə)
AVAR: Anoen Kanaqasinqam (İsveçrə)
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