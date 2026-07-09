https://news.day.az/azerinews/1846903.html Ucuz maşın almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 11 avqust 2026-cı il tarixində 10 nəqliyyat vasitəsini satışa çıxaracaq. Day.Az xəbər verir ki,nəqliyyat vasitələri arasında "VOLKSWAGEN" markalı minik avtomobilləri üstünlük təşkil edir.
Ucuz maşın almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 11 avqust 2026-cı il tarixində 10 nəqliyyat vasitəsini satışa çıxaracaq.
Day.Az xəbər verir ki,nəqliyyat vasitələri arasında "VOLKSWAGEN" markalı minik avtomobilləri üstünlük təşkil edir.
2010-cu il istehsalı iki ədəd "VOLKSWAGEN JETTA" 5 850 manata, üç ədəd "VOLKSWAGEN PASSAT" isə 6 750 manata təklif edilir.
Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
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