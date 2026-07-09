Ucuz maşın almaq istəyənlərə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 11 avqust 2026-cı il tarixində 10 nəqliyyat vasitəsini satışa çıxaracaq.

Day.Az xəbər verir ki,nəqliyyat vasitələri arasında "VOLKSWAGEN" markalı minik avtomobilləri üstünlük təşkil edir. 

2010-cu il istehsalı iki ədəd "VOLKSWAGEN JETTA" 5 850 manata, üç ədəd "VOLKSWAGEN PASSAT" isə 6 750 manata təklif edilir.  

Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.